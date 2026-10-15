Hatay İskenderun'da 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

Hatay İskenderun'da 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışmada, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 11 yıl hapis cezasıyla aranan F.B., İskenderun'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu