Hatay Barosu'ndan Başsavcı Akbulut'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Hüseyin ZORKUN /

Hatay Baro Başkanı Av. Hatay Tut ile Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yaren Dağ, 2026 Yaz Kararnamesi kapsamında Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Akbulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Baro Başkanı Av. Hatay Tut ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yaren Dağ, Başsavcı Furkan Akbulut'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Platformu