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GÜNDEM ÖZETİNE

AA, Cankut Taşdan - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılanacak. King Fahd Otel'de düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak Erdoğan ve Sall, Cumhuriyet Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Sall, ortak basın toplantısı düzenleyecek, heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

(Dakar)

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel, Haberler

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