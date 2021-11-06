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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılacak, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek.

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılacak, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Mardin/12.30/Batman/14.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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