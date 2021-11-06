GÜNDEM ÖZETİNE

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılacak, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Mardin/12.30/Batman/14.00)

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