GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılacak, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek.
BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılacak, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek.
(Mardin/12.30/Batman/14.00)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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