GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Derviş" adlı dramatik sahne gösterimine katılacak.

(TBMM/15.00/15.45/Ankara/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Yılı Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

(TBMM/10.00/15.00/16.00)

CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu tanıtımına katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TOBB Türkiye Madencilik Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu"nun tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin (temmuz-eylül dönemi) iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakanı Necib Mikati tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüşecek.?

(Beyrut)

2- AB ülkelerinin savunma bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CerModern'de "Mavi Miras Sergisi" açılış törenine katılacak.

(Ankara/17.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı Podgorica Şehir Stadı'nda takip edecek.

(Podgorica/22.45)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup mücadelesi D, E ve G gruplarında yapılacak toplam 7 maçla tamamlanacak.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Alanya'da Danimarka'yı konuk edecek.

(Antalya/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak.

(Münih/22.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Brindisi/22.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor-EGO Spor maçı yapılacak.

(İzmir/17.00)

7- 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki 3. maçında Romanya ile karşılaşacak.

(Antalya/17.00)

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AA / İlknur Yurdakul - Son Dakika Haberleri

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