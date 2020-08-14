GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2020

Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2020
14.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:02

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)?

GÜNCEL

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu, Manchester City-Olympique Lyon maçıyla tamamlanacak.

(Lizbon/22.00)

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Kaynak: AA

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