GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019

10.08.2019

1- Yaklaşık iki milyon hacı adayı Arafat'ta vakfeye duracak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta öğle namazının ardından vakfe duası yapacak.

(Mekke)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(İslamabad)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/Sivas/20.00)

2- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak.

(Enschede/19.00)

3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.

(Udine/15.15)

