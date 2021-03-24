Gündem AK Parti kongresi! "Fahrettin Koca nerede?" etiketi Twitter'da TT oldu
AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Gerek salon önündeki gerek salon içerisindeki kalabalık ise sosyal medyada gündem oldu. Öyle ki Twitter'da Sağlık Bakanı'na yönelik, "Fahrettin Koca nerede?" etiketi kısa sürede gündem oldu.
AK Parti 7'nci Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tek aday olduğu kongre öncesinde salon dışında bekleyen kalabalık dikkat çekti. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı, "Kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Kurulduğumuzdan bu yana üye kayıt sayımız 13 milyonu geçti. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok." dedi.
KALABALIK, AKILLARA FAHRETTİN KOCA'YI GETİRDİ
AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosunun da belirlendiği kongrede, salon içerisindeki kalabalık da gözlerden kaçmadı. Ekranlara yansıyan kalabalık görüntü, koronavirüs nedeniyle endişe yaratırken Twitter'da da kullanıcıların bir numaralı gündem konusu oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yapan birçok sosyal medya kullanıcısının attığı tweetler nedeniyle #FahrettinKocaNerede etiketi TT listesinin zirvesinde yer aldı.
İşte o yorumlardan bazıları:
- Hocam tek bir soru fotoğraf için ne diyebileceksiniz?
- Sağlık Bakanı da günlük vaka sayısı açıklasın dursun.
- Sağlık Bakanı sn. Fahrettin Koca bu görüntülerle alakalı ne düşünüyorsunuz?
- Hakikatten sizi çok seviyordum ama artık nasıl size inanayım sayın Bakanım ?
- Gün aşırı tedbir uyarısında bulunan Bakan Koca, bu görüntülere neden ses çıkarmıyor?
- Size artık diyecek laf bulamıyorum
- Bakanımız da kongrede olmasa bari...