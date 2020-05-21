Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla bugün açılıyor. 30 bin metrekare büyüklüğündeki hastanede, günde 35 bin hastaya hizmet verilecek.

Bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde hastane ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı.

30 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

"KORONA MÜCADELEMİZİN KRİTİK ESERİ OLACAKTIR"

Hastanenin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Japonya Başbakanı Abe'ye açılışa iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserin inşasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok önemli projelere birlikte imza attık. Hastanenin adının iki ülkenin işbirliğine yaraşır bir şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Bu eser Kovid 19 salgını ile mücadelemizde de kritik bir eser olacaktır. Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde, burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık."

1 GÜNDE 35 BİN KİŞİYE HİZMET VEREBİLECEK

Açılışta söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanenin 1 günde 35 bin kişiye hizmete verebilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak şu ifadelerini kullandı: "Dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alıyor. Bu sadece sağlık kompleksi değil her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşuyor. 90 ameliyathaneye sahip. Bu hastane bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek kapasitede. Dünyanın en büyük sismik özelliğini taşıyor. Böylece deprem gibi durumlarda bile tüm hizmetler kesintisiz devam edecektir.

"SALGINLA MÜCADELEDE YÜKÜ BU HASTANELERİMİZ OMUZLADI"

2016 yılından itibaren 10 tane şehir hastanemiz hizmete geçmiştir. 6 şehir hastanemizin çalışmaları devam etmektedir. Şehir hastanelerimiz günlük ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Covid-19 ile bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk. Yeni dönemde fonksiyonel yapısıyla farklılık gösteren, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, birer müstesna kurumlar olacaktır. Ülkemizi uluslar arası turizm v eğitim anlamında önemli bir destinasyonu olacaktır. Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır."

"KALBİM, ERDOĞAN VE TÜRK HALKI İLE BERABER"

Koca'dan sonra hastane açılış törenine telekonferansla katılım sağlayan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise şunları söyledi: "Geçen gün sayın Erdoğan ile telefon görüşmesini gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden tekrar görüşebildiğim için çok mutluyum. Sayın Erdoğan'ın bu nazik daveti bana bundan 7 yıl önce katıldığım Marmaray açılış törenini hatırlattı. Küresel sorun olan koronavirüs salgını nedeniyle maalesef bugün orada olmam mümkün olmadı ama ne kadar uzakta olursam olayım benim kalbim sayın Erdoğan ve Türk halkı ile beraberdir. Bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerim ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle öngörülenden daha erken bir tarihte açıldığını biliyorum. Böylece bir Japon firmamızın da katkıda bulunmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Çam ve Sakura hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum."



