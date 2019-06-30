GÜNCELLEME - Kilis'te tekstil atölyesindeki yangın

Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Meydanı Demirkurt Sokak'ta bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu yangın mahalline çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekstil atölyesinin sahibi Selim Ateşlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 23.45 gibi çıktığını ve alevlerin şiddetli bir şekilde yayıldığını belirtti.

Yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldığını ve 4 ekibin soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Ateşlioğlu, atölyenin olduğu binada 18 dairenin bulunduğunu ve ev sahiplerinin mağdur durumda kaldığını ifade etti.

Ateşlioğlu, yangında can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA