Güncelleme - Hatay'da Orman Yangını

Güncelleme - Hatay'da Orman Yangını

Hatay'ın Erzin ilçesindeki orman yangını, yaklaşık 3 hektarlık alanda zarara yol açtı.

Güncelleme - Hatay'da Orman Yangını

Hatay'ın Erzin ilçesindeki orman yangını, yaklaşık 3 hektarlık alanda zarara yol açtı.

Kuyuluk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.

Bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.