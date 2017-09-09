Güncelleme - Hatay'da Orman Yangını

Hatay'ın Erzin ilçesindeki orman yangını, yaklaşık 3 hektarlık alanda zarara yol açtı.



Kuyuluk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.



Bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.



Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.