Güncelleme - Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çıkan tartışma sonucunda, mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O. (20) yanında getirdiği tabancayla, muhtar adayı Süleyman Kaplan'ın kardeşi Eyüp Kaplan'a ateş etti.

Bu sırada sandık güvenliğinden sorumlu askerin silahını bırakarak teslim olmasını söylediği zanlı, silahla çevreye ateş etmeye devam etti.

Bu sırada muhtar adayı Süleyman Kaplan ve kardeşi Adem Kaplan da vuruldu.

Cuma O'nun, jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği olayda, Eyüp Kaplan, Süleyman Kaplan ve Adem Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan zanlı Cuma O, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülmesine karar verirken, güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA