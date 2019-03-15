Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü daha adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden astsubay Abdulgani Ö, kapatılan askeri okul öğrencileri Mehmet Gazi Y. ve Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı, emekli astsubay Yunus T'nin de bulunduğu 6 şüpheli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA