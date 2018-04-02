Güncelleme - Denize Düşen Balıkçı İçin Arama Çalışması

Samsun'da tekneden bir balıkçının denize düştüğü ihbarı üzerine Karadeniz'de arama çalışması yürütülüyor.



Alaçam'ın 11 mil açığında dün balıkçı teknesinden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.



Deniz Yıldızı Tatbikatı'na iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kemalreis Fırkateyni bölgede görevlendirilirken Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait helikopter ile dalış ekibi de arama çalışmalarına katılıyor.



Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

Denize düşen Emrah Danacı'nın (23) babası Hasan Danacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, oğlunun tekneden ağ attığı sırada sendeleyerek denize düştüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

İhbar üzerine ekiplerin denizden ve havadan çalışma başlattığını dile getiren üç çocuk babası Danacı, "Havadan ve denizden çalışmalar sürüyor. Biz de kıyıda umutla bir haber bekliyoruz." diye konuştu.

Emrah Danacı'nın bekar olduğu, bir yakınının balıkçı teknesinde çalıştığı öğrenildi.