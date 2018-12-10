Güncelleme 2- Talha Uğurluel "Fetö"Den Tutuklandı
Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Talha Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.
Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Talha Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.