GÜNCELLEME 2 - İzmir'de orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre Çandarlı Mahallesi'nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 5 helikopter, 17 arazöz sevk edildi.

Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bölgedeki yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat boyunca havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kötü bir gün yaşadığını, ekiplerin verdiği mücadeleyle kimsenin zarar görmeden alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.

Rüzgarın hızının azalmasının ekiplerin işini kolaylaştırdığını anlatan Kırgöz, "Ciğerlerimiz yandı, ormanlarımız yandı, geniş bir alan yandı. Kısmen evler boşaltıldı ama evlere sıçramadı, ev zayiatı olmadı. Küçük ve büyükbaş hayvanların telef olduğu söyleniyor. Çok üzüldük. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Küçücük bir alan orman yangınlarına neden oluyor." dedi.

Evi boşaltılan Şükrü Kavak (62) ise yangın nedeniyle çok korktuklarını söyledi.

Alevlerin yayılmasının ardından jandarma ekiplerinin evini boşaltması yönünde telkinde bulunduğunu aktaran Kavak, "O an da ben çıkmak istemedim. 'Zehirlenme çık' dediler. Ardından çıktım, ev yanarsa yanacak artık dedim. Evim zarar görmeden yangın söndürüldü." diye konuştu.

Fahrettin Karaşahin de etkili rüzgara rağmen ekiplerin insanüstü bir mücadele vererek yangını söndürmeyi başardığını dile getirdi.

Ekiplere teşekkür eden Karaşahin, "Çok ucuz atlattığımız bir yangın oldu, evlere sirayet edebilirdi. Soğutma çalışmaları başladı. Tüm Çandarlı halkına geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA