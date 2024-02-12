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Züccaciye Mağazasında Hırsızlık Görüntülendi

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Bursa İnegöl'de bir züccaciye mağazasına müşteri gibi giren hırsız, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşteri gibi girdiği züccaciye mağazasında kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini montunun cebine dolduran hırsızın görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta meydana geldi. Müşteri gibi züccaciye dükkanına gelen kişi; deodorant, toka, kolye, pamuk ve çok sayıda kişisel kozmetik ürününü montunun ceplerine doldurdu. Rafların arasında bir süre dolaşan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi bir süre sonra izlediği güvenlik kamera kaydından şüphelinin ürünleri çaldığını gördü. Görüntülerle birlikte polise giden iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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