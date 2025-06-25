Zorluklara Rağmen Müzik Öğretmeni Olma Hayali

Konya'da serebral palsi (beyin felci) hastalığı ve gelişim geriliğinin yanı sıra görme engeli de bulunan Ayşe Beyza Tunçez, yaşadığı zorluklara rağmen annesinin de desteğiyle müzik öğretmeni olma hayaline kavuşacağına inanıyor.

Üç çocuk annesi 51 yaşındaki Zeynep Tunçez'in 22 haftalıkken 500 gram doğan kızı Ayşe Beyza, sağlık problemleriyle dünyaya geldi.

Ayşe Beyza'ya 3 yaşında özel eğitime başlarken yüzde 50 gelişim geriliği, yüzde 95 görme engelli raporu verildi.

Serebral palsi hastası 19 yaşındaki Ayşe Beyza, yaşadığı zorluklara rağmen azmi ve annesinin çabaları sayesinde Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesinden 2 enstrüman çalarak mezun oldu.

Gördüğü tedavi ve annesinin ilgisiyle gelişim geriliği yüzde 25'e düşen genç kız, müzik öğretmeni olmak istiyor.

"Müzik aletlerini çalarken kendimi buluyorum"

Ayşe Beyza Tunçez, AA muhabirine, annesinin desteğini hayatın her alanında yanında gördüğünü söyledi.

Bu destek ve kendi azmi sayesinde hayallerine hep kavuştuğunu anlatan Tunçez, şöyle konuştu:

"Piyano ve bağlama çalıyorum. Müzik aletlerini çalarken kendimi buluyorum, mutlu hissediyorum. Öğrencilere, piyano çalmayı öğretmek istiyorum. Hayatım boyunca müzik aleti çalmak istiyorum. Bu benim tutkum. Annem benim her şeyim. Beni 6 yıl sırtında taşıdı. O olmasa okuluma gidemezdim, müzik aletlerini çalamazdım. Onun sayesinde müziğe tutundum, onu çok seviyorum."

"Uyurken bile kızımı özlüyorum"

Anne Zeynep Tunçez ise erken doğan kızının 75 gün kuvözde kaldığını dile getirdi.

İlkokula gidene kadar yürüyemeyen Ayşe Beyza'yı kucağında taşıdığını anlatan Tunçez, "Bir kolumda kızım, diğer kolumda çantası olurdu. Yıllarca böyle gezdik. Birinci sınıfta yürümeye başladı. Kollarımın ağrısını şimdi fark ediyorum ama Ayşe Beyza için değer." diye konuştu.

Tunçez, ömrünün sonuna kadar kızının arkasında olduğunu vurgulayarak, "O günleri hatırladıkça kolum ağrısa da ellerim tutmasa da 'Çok şükür.' diyorum. Müzikle kendini daha iyi ifade etti. Ayşe Beyza'ya 6 yaşındayken ağabeylerinin orgunu verdim. Bizim dinlediğimiz şarkı ve türküleri çalmaya başladığında yeteneğini fark ettik. Sonrasında eğitimlerine başladık. Müzik öğretmenliğini isteyen kızımı hedefini başarmış şekilde görmek isterim. Kızımla bir bütünüz. Yaşam gücüm, uyurken bile kızımı özlüyorum." ifadelerini kullandı.