Haberler

Rüzgar türbinleri kanatlarının dağlık arazide taşınması için proje geliştirildi

Rüzgar türbinleri kanatlarının dağlık arazide taşınması için proje geliştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oğuz Kahraman, 65,5 metre uzunluğundaki rüzgar türbini kanatlarının dağlık bölgelerde taşınması için geliştirdikleri yenilikçi yöntemi anlattı. Proje, aynı zamanda temiz enerji üretiminin arttırılması ve çevre koruma hedeflerine katkı sağlıyor.

UZUNLUĞU 80 metreyi aşan türbin kanatlarının nakliyesinin dağlık bölgelerde daha da kritik hale geldiğini öne süren Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) sertifikalı inşaat mühendisi Oğuz Kahraman, "Eksim Yatırım Holding bünyesindeki Çeşme Enerji'nin İzmir'de yaptığı Ovacık RES inşaatında görev aldım. 65,5 metre uzunluğundaki dev türbin kanatlarının zorlu coğrafyada nakliyesi için yenilikçi bir yöntem uyguladık. Ovacık'taki gibi dağlık ve engebeli coğrafi koşulların, özellikle keskin virajlar ve elektrik hattı geçen bölgelerdeki taşımayı neredeyse imkansız hale getirmesi, özel bir çözüm gerektirdi. Rüzgar türbini kanatları, özellikle keskin virajlar ve zorlu yollar için tasarlanmış özel bir kaldırma ve döndürme aparatına bağlanarak kontrollü bir şekilde taşındı. Bu yenilikçi yöntem, doğaya zarar vermeden ve ilave kazı yapmayı gerektirmeden kanatların yüksek rakımlara kolaylıkla ulaştırılmasına olanak tanıdı ve diğer projelere örnek teşkil etmeye başladı" dedi.

İnşasında görev aldığı 8 adet N131 rüzgar türbiniyle yılda 100 GWh elektrik üreterek ülke ekonomisine ve karbon salımının önlenmesine katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu aktaran Kahraman, "Projemizin başarısı, sadece yenilenebilir enerjiye olan güçlü bağlılığımızı değil, aynı zamanda zorlu mühendislik problemlerine çözüm üretme yeteneğimizi de gösteriyor. Bu becerimizi sadece ülkemizde de uygulamıyor, yurt dışına taşıyorum. Kanada menşeli bir şirketin Afrika'daki Perkoa madeninde inşaat müdürü olarak görev alarak projedeki kriz ortamının üstesinden gelinmesini sağladım. 7 milyon dolar bütçeli yeni tailings storage facility inşaatı ile birlikte mevcut barajın depolama hacminin tükenmesi üzerine 1.2 metrelik acil duvar yükseltme projesini bizzat tasarladım ve yönettim. Bu müdahaleyle birlikte madenin üretimi durdurma noktasından dönmesini sağlayarak milyonlarca dolarlık olası kaybı önledim" diye konuştu.

Kahraman, "Temiz enerji ihtiyacının küresel ölçekte arttığı bu kritik dönemde, en büyük sorumluluğumuz temiz havayı korumak ve karbon salımını engellemek. Bu büyük zorluğa karşı bir çözüm arayışı içinde hareket ederek, rüzgar türbinlerinin sayısını ülkemizin yüksek rakımlı, kaliteli rüzgar potansiyeline sahip birçok bölgesinde hızla artırmak istiyoruz. Her yeni türbin, sadece şebekeye eklenen yeni bir enerji kaynağı değil; ülkemizin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma taahhüdüne ve sürdürülebilir büyüme hedefleri için zemin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title