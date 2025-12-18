Rüzgar türbinleri kanatlarının dağlık arazide taşınması için proje geliştirildi

UZUNLUĞU 80 metreyi aşan türbin kanatlarının nakliyesinin dağlık bölgelerde daha da kritik hale geldiğini öne süren Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) sertifikalı inşaat mühendisi Oğuz Kahraman, "Eksim Yatırım Holding bünyesindeki Çeşme Enerji'nin İzmir'de yaptığı Ovacık RES inşaatında görev aldım. 65,5 metre uzunluğundaki dev türbin kanatlarının zorlu coğrafyada nakliyesi için yenilikçi bir yöntem uyguladık. Ovacık'taki gibi dağlık ve engebeli coğrafi koşulların, özellikle keskin virajlar ve elektrik hattı geçen bölgelerdeki taşımayı neredeyse imkansız hale getirmesi, özel bir çözüm gerektirdi. Rüzgar türbini kanatları, özellikle keskin virajlar ve zorlu yollar için tasarlanmış özel bir kaldırma ve döndürme aparatına bağlanarak kontrollü bir şekilde taşındı. Bu yenilikçi yöntem, doğaya zarar vermeden ve ilave kazı yapmayı gerektirmeden kanatların yüksek rakımlara kolaylıkla ulaştırılmasına olanak tanıdı ve diğer projelere örnek teşkil etmeye başladı" dedi.

İnşasında görev aldığı 8 adet N131 rüzgar türbiniyle yılda 100 GWh elektrik üreterek ülke ekonomisine ve karbon salımının önlenmesine katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu aktaran Kahraman, "Projemizin başarısı, sadece yenilenebilir enerjiye olan güçlü bağlılığımızı değil, aynı zamanda zorlu mühendislik problemlerine çözüm üretme yeteneğimizi de gösteriyor. Bu becerimizi sadece ülkemizde de uygulamıyor, yurt dışına taşıyorum. Kanada menşeli bir şirketin Afrika'daki Perkoa madeninde inşaat müdürü olarak görev alarak projedeki kriz ortamının üstesinden gelinmesini sağladım. 7 milyon dolar bütçeli yeni tailings storage facility inşaatı ile birlikte mevcut barajın depolama hacminin tükenmesi üzerine 1.2 metrelik acil duvar yükseltme projesini bizzat tasarladım ve yönettim. Bu müdahaleyle birlikte madenin üretimi durdurma noktasından dönmesini sağlayarak milyonlarca dolarlık olası kaybı önledim" diye konuştu.

Kahraman, "Temiz enerji ihtiyacının küresel ölçekte arttığı bu kritik dönemde, en büyük sorumluluğumuz temiz havayı korumak ve karbon salımını engellemek. Bu büyük zorluğa karşı bir çözüm arayışı içinde hareket ederek, rüzgar türbinlerinin sayısını ülkemizin yüksek rakımlı, kaliteli rüzgar potansiyeline sahip birçok bölgesinde hızla artırmak istiyoruz. Her yeni türbin, sadece şebekeye eklenen yeni bir enerji kaynağı değil; ülkemizin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma taahhüdüne ve sürdürülebilir büyüme hedefleri için zemin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.