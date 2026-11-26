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Kağıthane'de çalıntı motosiklet sattığı gerekçesiyle bir kişiyi zorla araca bindirerek darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan M.E.A'nın darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, M.E.A'dan motosiklet satın alan Ö.Y'nin (17), aracın çalıntı olduğunu öğrenerek durumu yakınları V.Y. ve Y.B.Y'ye bildirdiği belirlendi.

Bunun üzerine M.E.A'nın çalıştığı iş yerine giden şüphelilerin, bu kişiyi zorla araca bindirerek darbettikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, V.Y. ve Y.B.Y. ile çalıntı motosikleti sattığı belirlenen M.E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y. ve Y.B.Y. tutuklanırken, hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından işlem yapılan M.E.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA