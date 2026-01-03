Zonguldak ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Zonguldak genelinde 4 gün etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına sonrası Kozlu sahil yolunda bulunan çöp döküm alanındaki evsel ve tıbbi atıklar, dalgaların etkisiyle Zonguldak Limanı'na taşındı.

Liman ve sahil kesiminde biriken atıklar, çevre kirliliğine neden oldu.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Varagel Tüneli'nin bulunduğu bölgede Zonguldak Belediyesi tarafından geçen aylarda yapılan beton yapılar kırılarak kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da da kent genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir halı sahanın üstünü kaplayan brandalar yırtılırken, atıl durumdaki bir binanın çatısındaki sac yola uçtu.

Kentin bazı kesimlerinde ağaçlar yola devrildi. Serdivan ilçesindeki bir iş yerinin dış montalaması zarar gördü.

İtfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.