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Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü Zonguldak ve Karabük'te kutlandı

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Zonguldak ve Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı, köpek gösterisi ve stant açılışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Zonguldak ve Karabük'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, yaptığı konuşmada, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından, eğitimli asayiş ve arama köpeklerinin gösterisi sunuldu. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunlarının sergilendiği programda, açılan stantlar da gezildi.

Karabük

Karabük'teki törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program kapsamında, Kemal Güneş Caddesi'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından tanıtım standı açıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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