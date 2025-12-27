Zonguldak ve Düzce'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Zonguldak ve Düzce'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, dalgalar limanı aştı ve balıkçılar denize açılamadı. Akçakoca'da da benzer olumsuz hava koşulları görüldü.
Zonguldak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle Kapuz Plajı'nda bulunan çınar ağacı devrildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle boyu 6 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'nda mendireği aştı.
Balıkçılar, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
İlçede de kuvvetli rüzgar yüzünden denizdeki dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.