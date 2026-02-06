Haberler

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Köse, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Köse, farklı kategorilerdeki eserleri inceleyerek tercihlerini belirledi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köse, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'n "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" karesini seçen Köse, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana seçim yaptı.

Köse, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" ile Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karelerini oylarken, "Spor" kategorisinde tercihini Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafına oy veren Köse, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karesini tercih etti.

Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Köse, fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirtti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
