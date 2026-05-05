Zonguldak ve Devrek'te yeni yatırımlar

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimini kabul etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Çaycuma OSB Müdürü Özgür Okur ile yönetim kurulu üyeleri Sezai Çanakçı, Mete Yıkılmaz ve Neşat Şahin'i makamında kabul etti.

Ziyaret kapsamında heyet, Çaycuma OSB'nin mevcut durumu hakkında Hacıbektaşoğlu'nu bilgilendirdi.

Ziyarette ayrıca devam eden projeler ile planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Devrek Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Devrek Belediyesinin 25. yeni aracı filoya kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin hizmet kapasitesini daha da güçlendirecek olan Bobcat nokta yükleyici aracı filoya kazandırılmasının mutluluğunun yaşandığı belirtildi.

İlçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmaların daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yürütülmesine önemli katkılar sağlayacak yeni aracın ilçeye hayırlı olmasını temennisinde bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli, kesintisiz ve hızlı hizmet sunma hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni aracımızın kazasız, belasız hizmetler sunmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.