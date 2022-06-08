Zonguldak'tan kısa kısa - Haberler

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Zonguldak'tan kısa kısa

AA - Seçkin Kırarslan - Güncel
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Zonguldak'tan kısa kısa

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

GMİS Genel Başkan Yeşil, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kantarcı'ya teşekkür etti.

Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ve Genel Sekreter Ertan Kaya da ziyarette yer aldı.

Alaplı MYO'nda mezuniyet coşkusu yaşandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı.

Diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşüyle yerlerine geçmesiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okulu dereceyle bitiren öğrencilere protokol tarafından ödüller verildi.

Tören, kep atılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Zonguldak BEÜ'de konferans düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda "Endüstride Psiko-Sosyo-Ekonomik Değerler" konferansı düzenlendi.

Sunum ve katılımcıların söz aldığı konferans, ???????soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

AA / Seçkin Kırarslan - Güncel

Bülent Kantarcı Zonguldak İsa Mutlu Maden Güncel Haberler

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