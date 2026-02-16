Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde, 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı, diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 9 saatlik bir arama kurtarma çalışmasının ardından Ziya Kiret'in (60) cesedi ocaktan çıkarıldı.

DİĞER İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 madencinin yaralı kurtulduğu, 1 madencinin de cansız bedenine ulaşıldığı göçükten bir acı haber daha geldi. 9 saattir ulaşılmaya çalışılan Ziya Kiret'in (60) de cansız bedeni ocaktan çıkarıldı. Maden ocağındaki arama kurtarma çalışması sona erdi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Spalletti'den Galatasaray için dikkat çeken sözler

Galatasaray için neler dedi neler
İstanbul'un kabusu olan çete, çatışmaya girip görüntüleri TikTok'ta paylaşmış

İstanbul'un kabusu olan çetenin yaptıkları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor