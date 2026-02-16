Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde, 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı, diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 9 saatlik bir arama kurtarma çalışmasının ardından Ziya Kiret'in (60) cesedi ocaktan çıkarıldı.
DİĞER İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 madencinin yaralı kurtulduğu, 1 madencinin de cansız bedenine ulaşıldığı göçükten bir acı haber daha geldi. 9 saattir ulaşılmaya çalışılan Ziya Kiret'in (60) de cansız bedeni ocaktan çıkarıldı. Maden ocağındaki arama kurtarma çalışması sona erdi.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel