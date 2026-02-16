Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 mahsur

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde enkaz altında kalan 3 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, MAHSUR DİĞER İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağındaki göçükte enkaz altında kalan 3 işçiden 1'i yaralı olarak kurtarılırken diğer 2 işçi için sürdürülen çalışmalarda madencilerden Veysel Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. 7 saat süren çalışmanın ardından madenden çıkarılan Oruçoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Göçükte kalan diğer işçi Ziya Kiret'e ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu da göçük olan ocağa gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

