Adalet Bakanı Gürlek: Zonguldak Kilimli'deki Maden Ocağında Meydana Gelen Göçük Sebebiyle Soruşturma Başlatılmıştır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ta özel bir kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. İki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) -Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ta özel bir kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

