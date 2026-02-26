Haberler

Zonguldak'ta yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gümeli Belediye Başkanı, yol durumunu kontrol etmenin önemine dikkat çekti.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde çıktıkları yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki Bölüklü Yaylası'nda meydana geldi. Araçlarıyla yaylaya çıkan 2 kişi, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardım istemesi ile bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yolu açan ekipler, mahsur kalan 2 kişiye ulaştı. Bölgeye gidecek olan kişilerin yol durumunu kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölüklü Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımız, ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu kurtarılmıştır. Yayla yollarına çıkmadan önce güncel hava ve yol durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Bölge genelinde telefon şebekelerinin çekmemesi, olası bir aksilikte yardım çağrılmasını zorlaştırmakta; dondurucu soğuklar ise ciddi bir hayati risk oluşturmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin