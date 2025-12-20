Haberler

Yanan evden mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı

Yanan evden mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Zonguldak'ta bir müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan bir papağan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayda evdeki hasarın soba bacasından kaynaklandığı belirlendi.

ZONGULDAK'ta müstakil evde soba bacasından çıkan yangında mahsur kalan papağan, itfaiye erlerince kurtarıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta tek katlı müstakil evde çıktı. Evde yangın çıktığını fark eden E.E ve eşi dışarıya çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiğini evde mahsur kalan çiftin papağanı ise itfaiye erlerince kurtarıldı. Alevlere tazyikli suyla müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının ilk incelemelere göre soba bacasından kaynaklandığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

