Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne 1036 Yıl Hapis Cezası İstemi

ZONGULDAK'ta uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurduğu, üye olduğu veya örgüte yardım ettiği iddia edilen 16'sı tutuklu, 32 kişi hakkında toplam 1036 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Telefon dinlemelerinde örgüt üyelerince esrar ve bonzai gibi maddeler için 'Kübra'; metanfetamin için 'Amca' kelimelerinin kullanıldığı tespit edilirken, binlerce lira para transferi olduğu görülen hesaplarda genellikle 'kira' veya 'borç' ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Kentte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Mayıs'ta 4 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, Emircan İleri'nin (43) lideri olduğu öne sürülen uyuşturucu satmak amacıyla kurulmuş örgüte üye olduğu iddia edilen 32 kişi eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece örgüt lideri olduğu iddia edilen Emircan İleri (43) ile birlikte çete üyesi olduğu öne sürülen Yüksel Kocasoy (59), Batuhan Yıldırım (21), Bircan İleri (72), Ejder İleri (49), Emre Köse (27), Erçin Taşçıoğlu (43), Gökhan Türkmen (34), Mehmed Çakır (29), Mert Dikici (28), Ogün Akbulut (32), Ömer Etçioğlu (47), Selahattin Köse (31), Serdar Kuyucu (40), Ufuk Sarıkaya (37) ve Yıldırım Üçer (47) isimli 16 kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

TOPLAM 1036 YIL HAPİS İSTENDİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı,16'sı tutuklu 32 kişi hakkında iddianame hazırladı. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede sanıklar hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma,' 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', suçlarından toplamda 1036 yıla kadar hapis cezası istedi.

UYUŞTURUCU İÇİN 'KÜBRA' VE 'AMCA'

İddianamede, örgütün gevşek de olsa hiyerarşisinin bulunduğu, yöneticilerinin ve onlara bağlı üyelerin olduğuna vurgu yapıldı. Narkotik polislerinin teknik ve fiziki takibinde de, üyelerin birbiriyle olan görüşmeleri, banka işlemleri, şifreli konuşmaları deşifre edildi. Örgüt üyelerinin esrar ve bonzai gibi maddeler için 'Kübra'; metanfetamin için 'Amca' kelimelerini kullandığı tespit edildi.

ÖDEMELERİN ŞİFRESİ 'KİRA' VE 'BORÇ'

İddianamede binlerce lira para transferi olduğu görülen hesaplarda genellikle 'kira' veya 'borç' ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Örgütün mali sorumlusu olduğu değerlendirilen Batuhan Yıldırım'ın kendine ait başka banka hesabıyla 2 bin 147 tane, ağırlıklı olarak işlem yapılan başka üyelere ait hesaplarla da toplamda 3 bin 65 kez para transferi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yıldırım'ın kendi hesabına para gönderdikten sonra Emircan İleri'ye 'attım' şeklinde mesaj attığına, hesabın İleri tarafından kullanıldığına iddianamede yer verildi.

İddianamenin Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle, sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklar 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.