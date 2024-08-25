Zonguldak'ta tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Tren Garında raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, kömür yüklü trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Tren Garında raylardan karşıya geçmeye çalışan Sabahattin Türkili'ye (72), kömür yüklü trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos Tren Garında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Türkili, gar içindeki raylardan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada Karabük'ten Zonguldak istikametine seyreden kömür treni, Türkili'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkili, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.