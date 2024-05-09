Zonguldak'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Halis D'nin kullandığı traktör, Özyurt köyündeki ormanlık alanda devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün altında kalan Halis D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Halis D'nin (64) kullandığı 14 BC 745 plakalı traktör, Özyurt köyündeki ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Halis D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Halis D'nin cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.