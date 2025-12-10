Zonguldak'taki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İlhan Özgü, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, Zonguldak-Bartın kara yolunda bir otomobilin kamyona çarpması sonucu gerçekleşti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak- Bartın kara yolundaki kazada ağır yaralanan İlhan Özgü (36), tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada ağır yaralanan H.T'nin (43) ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Dün, Zonguldak-Bartın kara yolunda seyreden 78 YB 446 plakalı otomobil, R.A'nın (56) kullandığı kamyona arkadan çarpmış, otomobilde bulunan Volkan Ergin (33) kaza yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki Özgü ve H.T. ise ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel