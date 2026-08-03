Haberler

Kilimli'de 367 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Kilimli'de 367 konut ve 8 iş yerinden oluşan TOKİ projesinin temel atma töreni yapıldı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eser ve hizmet siyaseti vurgusu yaparak projenin ilçe için büyük kazanım olduğunu belirtti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 367 konut ve 8 iş yerinden oluşan TOKİ projesinin temel atma töreni yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eser siyasetinin millete verilen sözün, alın terinin ve samimiyetle yürütülen hizmet anlayışının en güçlü karşılığı olduğunu belirtti.

Çağlayan, 367 konut ve 8 iş yerinden oluşan TOKİ projesinin yapım çalışmalarının başlanmasının ilçe adına büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her atılan temel, vatandaşımızın daha güvenli yarınlara kavuşmasının ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sahadaki en güçlü göstergelerinden biridir. Emeğin eserle buluştuğunu görmek bizler için ayrı bir gurur ve mutluluktur çünkü bizim siyasetimizin merkezinde söz değil, eser, hizmet ve millet vardır. Durmadan, yorulmadan, eser ve hizmet siyasetimizle Zonguldak'ımız için çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor

Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor
Fatih Altaylı 'figüran' soruşturmasında ifade verdi: Kızlar günü mü var burada?

Fatih Altaylı ifade verdi: Gazetecilere garip soru
Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim
Britney Spears’tan üstsüz dans! Evindeki görüntüler dikkat çekti

Britney Spears’tan üstsüz dans! yine sınırları zorladı
Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın 'Kalacak' dediği isim Premier Lig'e gidiyor

İsmail Kartal'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig'e gidiyor
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek