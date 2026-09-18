Zonguldak’ta terör örgütü davasında 2 tahliye

ZONGULDAK'ta THKP/C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket adlı terör örgütlerine üyelik suçlamasıyla 4 sanığı yargılandığı davada tutuklu 3 sanıktan 2'si tahliye edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket'e yönelik 12 Haziran'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen Nuri Ş. (22), Sıla D. (21) ve Büşra T. (21) tutuklandı. İ.K. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KIZ ARKADAŞLARINA HAVA ATMAK İSTEMİŞ

Şüphelilerin yargılanmasına Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada, sanıkların tamamı hazır bulundu. Terör örgütü üyesi olmadığını, kız arkadaşlarına hava atmak için bazen büyük cümleler kurduğunu söyleyen Nuri Ş., "Ben terör örgütü üyesi değilim. Tüm siyasal ve sosyal faaliyetlerimi yasal olan Devrimci Gençlik Dernekleri adı altında gerçekleştirdim. Devletin kurumlarından, polisten gizli saklı faaliyetim olmamıştır. İçinde bulunduğum hiçbir faaliyette gizli saklı bir şey yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'DAHA ÇOK SOSYAL AMAÇLA GİTTİM'

Derneğin yasal olduğunu bildiği için katıldığını söyleyen Sıla D. ise "Derneğe sosyal olaylar karşısında hak arama mücadelesi amacıyla katıldım. Daha çok sosyal amaçla gittim. Arkadaşlarla vakit geçirmek için gittim. Gitar ve bağlama çalıyorum. Dernekte arkadaşlarla bir arada bunu yapmak hoşuma gitmişti. Küçüklükten beri hayalim kaymakam olmaktı. Başarılı bir öğrenciyim, KPSS'ye çalışıyorum. Kötü bir şey düşünmeden, saf niyetlerle yürüyüşlere katıldım" diye konuştu.

'DERGİYİ, OKUMUŞ ETMİŞ İNSANLAR SATIN ALIYORDU'

Okulda hocalarından ve yapay zeka üzerinden yaptığı araştırmada Mahir Çayan ile ilgili olumsuz bir şey görmediğini söyleyen Büşra T., "Mahir Çayan'ın THKP/C'yi kurduğunu biliyorum. Şu an var mı yok mu bilmiyorum. Devrimci Hareket'in, derginin terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Derginin sayfası internette açılıyor. TMMOB üyesi, okumuş etmiş insanlar da satın alıyordu. Onun dışında neyin ne olduğunu dahi bilmiyorum. 4 dil biliyorum, yüksek lisans yapmak, eğitimime devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE ALAKAM OLMAMIŞTIR'

Kendisini vatana millete hayırlı olmak için geliştirdiğini ve tıp fakültesini kazandığını söyleyen tutuksuz sanık İ.K., "Ailem ekonomik sıkıntı içindeydi. Ben de sosyal olarak yalnızlık hissediyordum. Yasal sınırlar içinde yaşadım. Hem sosyal yalnızlık hem de etrafımdaki haksızlıklar nedeniyle Filistin olsun, 6 Şubat depremleri olsun, bunlardan duyduğum rahatsızlıktan dolayı resmi olarak yasal bir derneğe katıldım. Demokratik ve hümanist biri olarak yasal çerçevede hayatımı yaşıyorum" diyerek savunma yaptı.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sıla D. ile Büşra T. adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dinlenmeyen tanıklar olduğu gerekçesiyle Nuri Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan İ.K. hakkında uygulanan imza şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı