Zonguldak'ta takla atan otomobilin akaryakıt istasyonundaki çocuklara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halindeki araca ve bankta oturan çocuklara çarptı. Kazada sürücü ve 5 çocuk yaralandı.

Zonguldak'ta takla atan otomobilin akaryakıt istasyonunda park halindeki araca ve bankta oturan çocuklara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe kavşağında H.Y. idaresindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki araca ve bankta oturan çocuklara çarptı.

Kazada sürücü ile 5 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
