Haberler

Sarp Eymen'in ölümüne neden olan su dağıtım aracının sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta park halindeki su dağıtım kamyonetinin altında kalan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü tutuklanırken, firma sahibi serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta park halindeyken hareket eden su dağıtım kamyonetinin altında kalan Sarp Eymen Darıcı (4), köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan su dağıtım firmasının sahibi İ.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aracın sürücüsü Ömer S. (21) tutuklandı.

Kaza, dün Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer S., 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini, anaokulu önündeki yokuşa park edip, okula su bırakmaya gitti. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı'ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Yaralanan Sarp Eymen, otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından su dağıtım aracının sürücüsü Ömer S. ile firma sahibi İ.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Firma sahibi İ.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Ömer S. ise tutuklandı.

Öte yandan kamyonet, polis ekipleri tarafından araç muayene istasyonuna götürülüp, mekanik açıdan incelendi. Araçta herhangi bir kusur tespit edilmediği öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Sarp Eymen Darıcı için Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Oğuzhan köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Sarp Eymen'in babası İlker ve annesi Ömürcan Darıcı, taziyeleri kabul etti. Aile bireylerinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Sarp Eymen, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Kocasını öldüren Serap Avcı tahliye edilmedi

"Kocam beni odaya kapatıp dövdüğünde hepsi..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.