Sarp Eymen'in ölümüne neden olan su dağıtım aracının sürücüsü tutuklandı

ZONGULDAK'ta park halindeyken hareket eden su dağıtım kamyonetinin altında kalan Sarp Eymen Darıcı (4), köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan su dağıtım firmasının sahibi İ.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aracın sürücüsü Ömer S. (21) tutuklandı.

Kaza, dün Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer S., 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini, anaokulu önündeki yokuşa park edip, okula su bırakmaya gitti. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı'ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Yaralanan Sarp Eymen, otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından su dağıtım aracının sürücüsü Ömer S. ile firma sahibi İ.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Firma sahibi İ.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Ömer S. ise tutuklandı.

Öte yandan kamyonet, polis ekipleri tarafından araç muayene istasyonuna götürülüp, mekanik açıdan incelendi. Araçta herhangi bir kusur tespit edilmediği öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Sarp Eymen Darıcı için Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Oğuzhan köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Sarp Eymen'in babası İlker ve annesi Ömürcan Darıcı, taziyeleri kabul etti. Aile bireylerinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Sarp Eymen, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.