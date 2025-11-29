Haberler

Zonguldak'ta Sokak Ortasında Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı

Zonguldak'ta Sokak Ortasında Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı
Güncelleme:
Zonguldak'ta kadın ve erkeklerden oluşan iki grup arasında sokakta kavga çıktı. Polis, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonuyla kaydedildi ve olay yerinde polis ekipleri tarafından müdahale edildi.

ZONGULDAK'ta kadın ve erkeklerden oluşan 2 grup arasında sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları polis biber gazı kullanarak ayırdı.

Valilik binası önünde, saat 15.30 sıralarında karşılaşan kadın ve erkeklerden oluşan 2 grup arasında kavga çıktı. İki grup, polisin müdahalesi ile ayrıldı. Daha sonra aynı 2 grup bu kez Nizam Caddesi'nde karşılaştı ve tekrar kavga etmeye başladı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları yatıştırmada güçlük çekince biber gazı kullandı. Biber gazından eklenen bir kişi yere yığılırken, arkadaşı limon ve su ile yardım etmeye çalıştı. Kavgaya karışanlar, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
