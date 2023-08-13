Zonguldak'ta Şok Detaylar! 110 Parçaya Ayırılmış

Annesi ve anneannesini öldürüp, ceset parçalarını camdan attı (3)

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuklanan Rabia Çataklı'nın annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan attığı olayla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Çataklı'nın bedeninden 110 parça, anneaane Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemleri tamamlanan Çataklı ve Küçükkaya'nın cenazeleri morgdan alınarak Çaydeğirmeni Beldesi'ne getirildi. Çataklı için belde merkezindeki aile evinin önünde helallik alındı. Olayın acısını yaşayan yakınları dua okunduğu esnada gözyaşı döktü. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazına belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı. Çataklı, Çataklıoğlu mezarlığında defnedildi.

Anneanne Medine Küçükkaya ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)