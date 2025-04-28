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Zonguldak'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı
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Ereğli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., B.Y., R.Y., T.E. ve E.T. tutuklanırken H.Ö. ile S.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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