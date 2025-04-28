Zonguldak'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., B.Y., R.Y., T.E. ve E.T. tutuklanırken H.Ö. ile S.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),