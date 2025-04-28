Zonguldak'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı
Ereğli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., B.Y., R.Y., T.E. ve E.T. tutuklanırken H.Ö. ile S.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel