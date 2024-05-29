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Zonguldak'ta Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi

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Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, şair ve yazarlar tarafından kent konulu şiirler ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı ve şairlere plaket sunuldu.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

Etkinlikte şair ve yazarlar Gülden Işık, Selma Aydın, İbrahim Tığ, Muharrem Akman, Şükran Balekoğlu Yamak, Gülşah Kılıç ve Damla Baki, kenti konu edinen şairlerin şiirlerinden örnekler sundu.

İbrahim Tığ, Kemal Uluser'in Rüştü Onur'un ölümü nedeniyle Muzaffer Tayyip Uslu'ya yazdığı mektubu okudu.

Madenci korosu yöresel türkülerle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri de seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Etkinliğe, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda şair ve yazarlara plaket sunuldu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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