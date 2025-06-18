Zonguldak'ta Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Bölüklü ile Karatepe yaylaları arasındaki yolda şarampole devrilen otomobilden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ş.D'nin kullandığı 67 TH 519 plakalı otomobil, Bölüklü ile Karatepe yaylaları arasındaki yolda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.D. ve T.D. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel