Zonguldak'ta sağanak nedeniyle heyelanlarda istinat duvarı çöktü, bir ev boşaltıldı

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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi, bazı alanlarda çökme riski üzerine tedbir alındı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Karaelmas Mahallesi Alsancak Sokak'ta meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

Asma Mahallesi Bölge Üstü Sokak'ta da 2 katlı evin üzerindeki alanda bulunan eğimli arazide toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Heyelan nedeniyle N.A. ve T.A'nın yaşadığı ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak'ta ise çökme riski bulunan inşaat alanı boşaltıldı. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki araçlar kaldırıldı.

Öte yandan, yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA