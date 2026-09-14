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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki ölüme ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki ölüme ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyede
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 1 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 1 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün Damarlı mevkisindeki maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak'ın yüksekten düşüp ölmesine ilişkin, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y'nin ardından 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Bu arada, 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Boşnak'ın cenazesi, öğle namazının ardından Çaycuma ilçesine bağlı Yazıköy'de toprağa verildi.

Kilimli ilçesi Damarlı mevkisinde dün, ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41) yüksekten düşmesi sonucu yaşamını yitirmiş, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen M.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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