Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: İşçi mahsur kaldı

Göçük, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan Mustafa Kuru, göçük altında kaldı. Mustafa B.'ye ait tapulu arazide ruhsatsız olarak işletilen maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve AFAD ekipleri, çalışma başlattı. Arazi sahibi Mustafa B.'nin daha önce 'Maden kanununa muhalefet' suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Mustafa Kuru'nun bir süre önce emeklilik primini doldurduğu, 2 çocuğundan 1'inin Ankara'da üniversite öğrenimi gördüğü öğrenildi. Kuru'yu kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel