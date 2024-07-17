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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: İşçi mahsur kaldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçük sonucu, işçi Mustafa Kuru mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi Mustafa Kuru'yu (51) kurtarma çalışmaları sürüyor.

Göçük, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan Mustafa Kuru, göçük altında kaldı. Mustafa B.'ye ait tapulu arazide ruhsatsız olarak işletilen maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve AFAD ekipleri, çalışma başlattı. Arazi sahibi Mustafa B.'nin daha önce 'Maden kanununa muhalefet' suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Mustafa Kuru'nun bir süre önce emeklilik primini doldurduğu, 2 çocuğundan 1'inin Ankara'da üniversite öğrenimi gördüğü öğrenildi. Kuru'yu kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kuru Zonguldak Kilimli Maden Yaşam Güncel Haberler

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