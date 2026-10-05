Zonguldak'ta poğaça yerken boğulan öğrenciyi Hakan Sağlam Heimlich ile kurtardı

Zonguldak'ta poğaça yerken boğulan öğrenciyi Hakan Sağlam Heimlich ile kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu bahçesinde poğaça yerken boğulma tehlikesi geçiren 8. sınıf öğrencisine beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam Heimlich manevrası uyguladı. Müdahaleyle öğrencinin soluk borusuna kaçan poğaça parçası çıkarıldı, anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zonguldak'ta poğaça yediği sırada boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye uygulanan Heimlich manevrası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yayla Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam, okul bahçesinde poğaça yiyen 8. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.
Öğrencinin yanına gelen Sağlam, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun yediği poğaça parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.
Sağlam'ın müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA