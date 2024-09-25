Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Parke Yol Çalışmaları İncelendi

Zonguldak'ta Parke Yol Çalışmaları İncelendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Fen İşleri Müdürü ile birlikte Meşrutiyet Mahallesi'nde devam eden parke yol çalışmalarını yerinde inceledi ve ekiplerine kolaylıklar diledi. Çalışmalar, kentin modern görünümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, parke yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Erdem, beraberinde Fen İşleri Müdürü Hakan Farizoğlu ile Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta devam eden parke yol çalışmalarını inceledi.

Bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan parke yol çalışmalarını inceleyen Erdem, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Erdem, kentin modern bir görünüm elde etmesi, vatandaşların daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olması için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Yerel Haberler Tahsin Erdem zonguldak Politika Güncel Yaşam

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });