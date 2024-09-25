Zonguldak'ta Parke Yol Çalışmaları İncelendi
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Fen İşleri Müdürü ile birlikte Meşrutiyet Mahallesi'nde devam eden parke yol çalışmalarını yerinde inceledi ve ekiplerine kolaylıklar diledi. Çalışmalar, kentin modern görünümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, parke yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.
Erdem, beraberinde Fen İşleri Müdürü Hakan Farizoğlu ile Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta devam eden parke yol çalışmalarını inceledi.
Bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan parke yol çalışmalarını inceleyen Erdem, çalışanlara kolaylıklar diledi.
Erdem, kentin modern bir görünüm elde etmesi, vatandaşların daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olması için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.